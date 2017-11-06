В ФРГ заявили, что Онищенко оформляет немецкое гражданство

Александр Онищенко подал необходимые для получения немецкого гражданства документы еще несколько месяцев назад, сообщил бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен.

Глава общины рассчитывает, что вскоре украинский политик будет иметь немецкий паспорт.

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Как отмечается, Г.Бескен лично способствует А.Онищенко в получении немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил выдающуюся роль, которую украинец играет для его общины.

"Я несколько раз спрашивал о состоянии дел. Как мне дали понять, процесс продвигается успешно. Я сомневался, что все удастся сделать так быстро, однако по актуальной информации все должно решиться положительно", - отметил бургомистр.

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По его словам, А.Онищенко, который владеет на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал в Герцлаке место жительства. Учитывая длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него он, очевидно, соответствует критериям на получение гражданства.

Г.Бескен пояснил, что способствует украинцу в паспортном вопросе, поскольку надеется, что А.Онищенко принесет пользу его общине. Украинец пообещал бургомистру, что в будущем будет вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на высшем уровне. О проблемах с законом новоиспеченного односельчанина в Украине сельский глава слышал, однако "не берется давать этому оценку". В свою очередь, как отмечается, А.Онищенко отказался от общения. Его адвокаты не ответили на вопросы редакции.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко.