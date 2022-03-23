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У Франції заарештували дві яхти російського мільярдера Кузьмічова – ЗМІ

Київ • УНН

 • 104546 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Франції заарештували дві яхти, що належать російському мільярдерові Олексію Кузьмічову, який потрапив під санкції ЄС. Про це повідомляє liberation, передає УНН.

У Франції заарештували дві яхти російського мільярдера Кузьмічова – ЗМІ

Цитата

"Вони (яхти - ред.) були ідентифіковані митницею і поміщені під режим заморожування активів. Їх власником є Олексій Віторович Кузьмічов, один із засновників конгломерату "Альфа", що займається банківською справою і нерухомістю", - говориться в повідомлення.

Деталі

Відзначається, що офіційно і за інформацією, отриманою Liberation, ці дві яхти належать компанії Orangerie Marine Limited, зареєстрованої на острові Мальта.

Le figaro повідомляє, що сума вилученого оцінюється в 90 мільйонів євро.

Доповнення

Італійська поліція конфіскувала яхту, що належить Олексію Мордашову, найбагатшій людині в росії, який був занесений в чорний список Європейським Союзом після нападу росії на Україну.

Російський мільярдер Роман Абрамович, який потрапив під санкції Великої Британії перегнав свою яхту Solaris вартістю близько 600 мільйонів доларів в Чорногорію, щоб врятувати від арешту.

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