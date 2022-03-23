Во Франции арестовали две яхты российского миллиардера Кузьмичева – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во Франции арестовали две яхты, принадлежащие российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву, который попал под санкции ЕС. Об этом сообщает liberation, передает УНН.
Цитата
"Они (яхты – ред.) были идентифицированы таможней и помещены под режим замораживания активов. Их владельцем является Алексей Виторович Кузьмичев, один из основателей конгломерата "Альфа", занимающегося банковским делом и недвижимостью", - говориться в сообщение.
Детали
Отмечается, что официально и по информации, полученной Liberation, эти две яхты принадлежат компании Orangerie Marine Limited, зарегистрированной на острове Мальта.
Le figaro сообщает, что сумма изъятого оценивается в 90 миллионов евро.
Дополнение
Итальянская полиция конфисковала яхту, принадлежащую Алексею Мордашову, самому богатому человеку в россии, который был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения россии на Украину.
Российский миллиардер Роман Абрамович, который попал под санкции Великобритании перегнал свою яхту Solaris стоимостью около 600 миллионов долларов в Черногорию, чтобы спасти от ареста.