Во Франции арестовали две яхты российского миллиардера Кузьмичева – СМИ

Цитата

"Они (яхты – ред.) были идентифицированы таможней и помещены под режим замораживания активов. Их владельцем является Алексей Виторович Кузьмичев, один из основателей конгломерата "Альфа", занимающегося банковским делом и недвижимостью", - говориться в сообщение.

Детали

Отмечается, что официально и по информации, полученной Liberation, эти две яхты принадлежат компании Orangerie Marine Limited, зарегистрированной на острове Мальта.

Le figaro сообщает, что сумма изъятого оценивается в 90 миллионов евро.

Дополнение

Итальянская полиция конфисковала яхту, принадлежащую Алексею Мордашову, самому богатому человеку в россии, который был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения россии на Украину.

Российский миллиардер Роман Абрамович, который попал под санкции Великобритании перегнал свою яхту Solaris стоимостью около 600 миллионов долларов в Черногорию, чтобы спасти от ареста.