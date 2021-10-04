У Франції виявили близько 3 тис. педофілів в Католицькій церкві

Деталі

Комісія вела розслідування більше двох з половиною років. Вона оцінила період з 1950 року до наших днів, грунтуючись на церковних, судових і поліцейських архівах, а також інтерв’ю зі свідками. Глава комісії Жан-Марка Сова уточнив, що дослідження виявило від 2,9 тис. до 3,2 тис. педофілів серед членів церкви. За його словами, це — мінімальна оцінка.

Опублікований звіт — неповний

Повний звіт комісії повинен бути випущений у вівторок, він містить 2,5 тис. сторінок. Сова пояснив, що автори дослідження спробували дати кількісну оцінку як числу правопорушників, так і кількістю жертв.

Раніше глава комісії заявив, що з 1950 року від рук педофілів серед членів церкви могли постраждати не менше 10 тис. дітей.

Нагадаємо

Незалежна комісія була створена у 2018 році Французької католицькою церквою у відповідь на низку скандалів, пов’язаних з педофілією всередині церкви. До її складу входять 22 людини, серед них юристи, історики, соціологи, медичні фахівці та теологи.