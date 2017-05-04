У Франції відбулись теледебати перед другим туром президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Франції двоє претендентів на посаду президента Франції Еммануель Макрон і Марін Ле Пен зустрілися на теледебатах, передає УНН з посиланням на ВВС.
Дебати розпочалися з питань про економіку і 10-відсотковий рівень безробіття у Франції.
Е.Макрон заявив, що Франція не змогла подолати безробіття протягом 30-ти років. Його план — дати малим і середнім компаніям можливість створити нові робочі місця і бути більш гнучкими.
М.Ле Пен у відповідь звинуватила свого опонента у нездатності змінити цю ситуацію, коли він перебував на посаді міністра економіки.
Окрім того, центрист Е.Макрон заявив, що стратегія його ультраправої конкурентки М.Ле Пен полягає у брехні. Вона ж, у свою чергу, назвала його безсоромним “улюбленцем системи”.
Варто зазначити, що Е.Макрон значно випереджає суперницю в опитуваннях громадської думки, хоча останнім часом його перевага зменшилась.