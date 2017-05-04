Во Франции состоялись теледебаты перед вторым туром президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Во Франции двое претендентов на пост президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретились на теледебатах, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Дебаты начались по вопросам об экономике и 10-процентном уровне безработицы во Франции.
Е.Макрон заявил, что Франция не смогла преодолеть безработицу в течение 30-ти лет. Его план — дать малым и средним компаниям возможность создать новые рабочие места и быть более гибкими.
М.Ле Пен в ответ обвинила своего оппонента в неспособности изменить эту ситуацию, когда он занимал должность министра экономики.
Кроме того, центрист Е.Макрон заявил, что стратегия его ультраправой конкурентки М.Ле Пен заключается во лжи. Она же, в свою очередь, назвала его бесстыдным “любимцем системы”.
Стоит отметить, что Е.Макрон значительно опережает соперницу в опросах общественного мнения, хотя в последнее время его преимущество уменьшилось.