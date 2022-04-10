У Франції розпочався перший тур президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні у Франції розпочався перший тур президентських виборів. Головне протистояння, як повідомляє Reuters, відбудеться між чинним президентом Еммануелем Макроном та ультраправою кандидаткою Марін Ле Пен, пише УНН.
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Голосування розпочалося о 8 ранку за місцевим часом і закінчиться о 18:00, коли будуть опубліковані перші дані екзит-полів.
За результатами опитування громадської думки, Макрон, завдяки активній дипломатії щодо України, сильному відновленню економіки та слабкості роздрібленої опозиції, мав би отримати “легку перемогу”. Проте, пізній початок передвиборчої кампанії та план підвищення пенсійного віку підірвали рейтинги президента разом із різким зростанням інфляції.
Тим часом антиімміграційна, євроскептична ультраправа Ле Пен впевнено проводила передвиборчу агітацію, наголошуючи на питаннях вартості життя.
За умови, якщо Макрон і Ле Пен пройдуть разом у другий тур, чинний президент зіткнеться з проблемою: опитування показали, що ліві виборці не будуть голосувати за Макрона у другому турі лише для того, щоб не допустити до влади ультраправу кандидатку. Тож Макрону потрібно буде переконати їх проголосувати за себе у другому турі.
Голосування у неділю має показати, кого обере більшість французів, які ще не визначилися, і чи зможе Ле Пен перевершити прогнози опитування громадської думки та вийти на перше місце в першому турі.
Додамо
Згідно з опитуваннями Ipsos Sopra Steria Cevipof, Макрон переможе Марін Ле Пен на президентських виборах у країні, хоча позиції Ле Пен останніми тижнями укріплюються.