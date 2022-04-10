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Во Франции начался первый тур президентских выборов

Киев • УНН

 • 148380 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня во Франции начался первый тур президентских выборов. Главное противостояние, как сообщает Reuters, состоится между действующим президентом Эммануэлем Макроном и ультраправой кандидатом Марин Ле Пен, пишет УНН.

Во Франции начался первый тур президентских выборов

Детали

Голосование началось в 8 утра по местному времени и закончится в 18:00, когда будут опубликованы первые данные экзит-полов.

По результатам опроса общественного мнения, Макрон, благодаря активной дипломатии в отношении Украины, сильному восстановлению экономики и слабости раздробленной оппозиции, должен был бы получить “легкую победу”. Тем не менее, позднее начало предвыборной кампании и план повышения пенсионного возраста подорвали рейтинги президента вместе с резким ростом инфляции.

Тем временем антииммиграционная, евроскептическая ультраправая Ле Пен уверенно проводила предвыборную агитацию, акцентируя внимание на вопросах стоимости жизни.

При условии, если Макрон и Ле Пен пройдут вместе во второй тур, действующий президент столкнется с проблемой: опросы показали, что левые избиратели не будут голосовать за Макрона во втором туре лишь для того, чтобы не допустить к власти ультраправую кандидатку. Поэтому Макрону нужно будет убедить их проголосовать за себя во втором туре.

Голосование в воскресенье должно показать, кого выберет большинство французов, которые еще не определились, и сможет ли Ле Пен превзойти прогнозы опроса общественного мнения и выйти на первое место в первом туре.

Добавим 

Согласно опросу Ipsos Sopra Steria Cevipof, Макрон победит Марин Ле Пен на президентских выборах в стране, хотя позиции Ле Пен в последние недели укрепляются.

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