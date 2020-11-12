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У Фонді держмайна розповіли про доходи за 2020 рік

У Фонді держмайна розповіли про доходи за 2020 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Від малої приватизації до державного бюджету вже надійшло майже 2 млрд гривень, планують — ще 400 мільйонів. Про це повідомила пресслужба Кабміну, передає УНН.

“Представники Фонду держмайна повідомили, що від малої приватизації цього року до держбюджету надійшло 1,9 млрд грн. До кінця 2020 року ця сума збільшиться до 2,3 млрд грн”, - йдеться в повідомленні.

У ФДМУ зауважили, що змінили підхід до процесу приватизації, що збільшило кількість учасників наполовину. Завдяки ефективній роботі сайту учасники аукціонів можуть взяти участь у придбанні не лише підприємств, але й іншого державного майна.

Крім того, представники Фонду доповіли про фінансовий стан підприємств, які перебувають в управлінні фонду та про проблемні питання, які виникають у процесі приватизації.

У Кабміні також заявили, що Прем’єр-міністр доручив Міністерству фінансів спільно з Державною податковою службою відпрацювати з Фондом держмайна реструктуризацію податкових боргів підприємств, що дасть змогу підвищити ефективність приватизації.

За результатами наради Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повинне найближчим часом підготувати законопроект про відновлення проведення аукціонів для великої приватизації.

Додамо, що днями Прем'єр-міністр Денис Шмингаль заявив, що з 1,5 тисяч держпідприємств 800 показують прибуткову роботу.

Також нещодавно віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що сподівається на швидку передачу Фонду держмайна низки підприємств "Укроборонпрому".

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