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У Фінляндії розслідують третій випадок шпигунства

У Фінляндії розслідують третій випадок шпигунства

Київ • УНН

 • 352176 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Центральна кримінальна поліція Фінляндії розслідує вже третій випадок шпигунства. За інформацією Yle, поліція займається цією справою з початку жовтня, а розслідування веде підрозділ ЦКП в Оулу, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що у шпигунстві підозрюється особа, яка отримувала інформацію, наприклад, про національну оборону, міжнародні відносини, зовнішню торгівлю або енергопостачання. Поліція не дає більш детальних коментарів. Глава розслідування Юкка Нурменніємі, зокрема, не уточнив, коли й де відбулися події, що описуються.

Минулого тижня Центральна кримінальна поліція  повідомила про розслідування двох кримінальних справ за підозрою у державній зраді.

Нагадаємо

24 листопада поліція безпеки Фінляндії (SUPO) заявила, що росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах.

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