У Фінляндії розслідують третій випадок шпигунства

Деталі

Повідомляється, що у шпигунстві підозрюється особа, яка отримувала інформацію, наприклад, про національну оборону, міжнародні відносини, зовнішню торгівлю або енергопостачання. Поліція не дає більш детальних коментарів. Глава розслідування Юкка Нурменніємі, зокрема, не уточнив, коли й де відбулися події, що описуються.

Минулого тижня Центральна кримінальна поліція повідомила про розслідування двох кримінальних справ за підозрою у державній зраді.

Нагадаємо

24 листопада поліція безпеки Фінляндії (SUPO) заявила, що росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах.