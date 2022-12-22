У Фінляндії розслідують третій випадок шпигунства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Центральна кримінальна поліція Фінляндії розслідує вже третій випадок шпигунства. За інформацією Yle, поліція займається цією справою з початку жовтня, а розслідування веде підрозділ ЦКП в Оулу, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що у шпигунстві підозрюється особа, яка отримувала інформацію, наприклад, про національну оборону, міжнародні відносини, зовнішню торгівлю або енергопостачання. Поліція не дає більш детальних коментарів. Глава розслідування Юкка Нурменніємі, зокрема, не уточнив, коли й де відбулися події, що описуються.
Минулого тижня Центральна кримінальна поліція повідомила про розслідування двох кримінальних справ за підозрою у державній зраді.
Нагадаємо
24 листопада поліція безпеки Фінляндії (SUPO) заявила, що росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах.