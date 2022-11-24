Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах – влада Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) заявляє, що Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах. Про це пише видання YLE, повідомляє УНН.
За словами поліції безпеки, у Фінляндії шпигунство припиняється в основному ще до того, як це стає кримінальним.
«Це один із факторів, який пояснює, чому таких речей немає у Фінляндії», – говорить дослідник Supo Велі-Пекка Ківім'яки.
Росія намагається отримати секретну інформацію, наприклад, про зовнішню політику та політику безпеки Фінляндії.
«Люди, визнані винними у шпигунстві, можуть бути депортовані з країни», – розповів Ківім'яки.
Додамо
22 листопада у Швеції місцеві правоохоронці заарештували подружжя громадян Росії, підозрюваних у незаконній розвідувальній діяльності. За інформацією відомства, подружжя затримали неподалік Стокгольма. Особам понад 60 років та їх підозрюють у шпигунстві, спрямованому проти Швеції та ще однієї країни.