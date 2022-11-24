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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 45719 перегляди

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Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах – влада Фінляндії

Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах – влада Фінляндії

Київ • УНН

 • 892395 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) заявляє, що Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах. Про це пише видання YLE, повідомляє УНН.

За словами поліції безпеки, у Фінляндії шпигунство припиняється в основному ще до того, як це стає кримінальним.

«Це один із факторів, який пояснює, чому таких речей немає у Фінляндії», – говорить дослідник Supo Велі-Пекка Ківім'яки.

Росія намагається отримати секретну інформацію, наприклад, про зовнішню політику та політику безпеки Фінляндії.

«Люди, визнані винними у шпигунстві, можуть бути депортовані з країни», – розповів Ківім'яки.

Додамо

22 листопада у Швеції місцеві правоохоронці заарештували подружжя громадян Росії, підозрюваних у незаконній розвідувальній діяльності. За інформацією відомства, подружжя затримали неподалік Стокгольма. Особам понад 60 років та їх підозрюють у шпигунстві, спрямованому проти Швеції та ще однієї країни.

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