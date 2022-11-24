Россия активно занимается шпионажем в скандинавских странах – власти Финляндии

По словам полиции безопасности, в Финляндии шпионаж пресекается в основном еще до того, как это становится уголовно наказуемым.

«Это один из факторов, который объясняет, почему таких вещей нет в Финляндии», – говорит исследователь Supo Вели-Пекка Кивимяки.

Россия пытается заполучить секретную информацию, например, о внешней политике и политике безопасности Финляндии.

«Люди, признанные виновными в шпионаже, могут быть депортированы из страны», – рассказал Кивимяки.

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22 ноября в Швеции местные правоохранители арестовали супругов граждан России, подозреваемых в незаконной разведывательной деятельности. По информации ведомства, супругов задержали неподалеку от Стокгольма. Лицам более 60 лет и их подозревают в шпионаже, направленном против Швеции и еще одной страны.