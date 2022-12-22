В Финляндии расследуют третий случай шпионажа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Центральная уголовная полиция Финляндии расследует уже третий случай шпионажа. По информации Yle, полиция занимается этим делом с начала октября, а расследование ведет подразделение ЦКП в Оулу, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в шпионаже подозревается лицо, получавшее информацию, например, о национальной обороне, международных отношениях, внешней торговле или энергоснабжении. Полиция не дает более подробных комментариев. Глава расследования Юкка Нурмениеми, в частности, не уточнил, когда и где произошли описываемые события.
На прошлой неделе Центральная уголовная полиция сообщила о расследовании двух уголовных дел по подозрению в государственной измене.
Напомним
24 ноября полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия активно занимается шпионажем в скандинавских странах.