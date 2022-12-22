В Финляндии расследуют третий случай шпионажа

Детали

Сообщается, что в шпионаже подозревается лицо, получавшее информацию, например, о национальной обороне, международных отношениях, внешней торговле или энергоснабжении. Полиция не дает более подробных комментариев. Глава расследования Юкка Нурмениеми, в частности, не уточнил, когда и где произошли описываемые события.

На прошлой неделе Центральная уголовная полиция сообщила о расследовании двух уголовных дел по подозрению в государственной измене.

Напомним

24 ноября полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия активно занимается шпионажем в скандинавских странах.