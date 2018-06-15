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У Фінляндії марокканця засудили довічно за різанину

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Фінський суд у п'ятницю, 15 червня, виніс вирок у справі Абдеррахмана Буанана, марокканця, який у серпні 2017 року зарізав кухонним ножем в Турку двох жінок та поранив ще шістьох перехожих. Його засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН

“Суд визнав Буанана свідомим своїх вчинків і призначив йому довічне ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Буанан хотів пов’язати свої злочини з терактами “Ісламської держави”. Вони були зчинені аналогічно до інших атак в Європі в останні роки. ІД, утім, не брала на себе відповідальність за напад у Турку. Сам обвинувачений заявив, що був “на війні проти жінок”. Він сказав, що не контролював себе.

У Фінляндії довічне ув’язнення означає від 12 до 20 років у в’язниці.

Нагадаємо, напад у Турку стався вдень 18 серпня 2017 року. Свідки писали в соцмережах, що зловмисник із ножем, який напав на перехожих, вигукував “Аллах акбар!”

Поліція Фінляндії кваліфікувала напад як теракт. 22 серпня 18-річний марокканець Абдеррахман Буанан, який хотів дістати притулок у Фінляндії, зізнався у вбивстві двох і пораненні восьми осіб. Суд постановив заарештувати його.

Як повідомляв УНН, український суд призначив довічне ув'язнення за убивство лопатою, яке сталось у Хмельницькій області.

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