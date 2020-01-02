У "Феофанії" заявили, що у більшості звільнених з полону немає житла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У більшості звільнених українців, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію, немає житла. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні “Феофанія” Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.
“Велике навантаження падає на соціальні служби по наданню соціальної допомоги даній категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм нема куди йти, і це — першочергове завдання, вирішити ці проблеми, наступний етап вирішити і закрити його після виписки з клінічної лікарні “Феофанія”, — сказав Строкань.
Він додав, що майже 90% з них у лікарні готові виписувати протягом найближчого тижня.
Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.