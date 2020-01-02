В "Феофании" заявили, что у большинства освобожденных из плена нет жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В большинстве заявленных украинцев, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украины территорию, нет жилья. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы “Феофания” Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.
“Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти, и это — первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы “Феофания”, — сказал Строкань.
Он добавил, что почти 90% из них в больнице готовы выписывать течение ближайшей недели.
Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинском, которые вернулись.