У Facebook вирішили повернути акаунт американцеві, який підтвердив, що він Санта Клаус

Зазначається, що це житель американського міста Норт-Пол (називається так само, як Північний полюс по-англійськи) у штаті Аляска, ім’я якого Санта, а прізвище — Клаус.

Як пояснив чоловік журналістам АР, судячи з усього, співробітники Facebook засумнівалися в тому, що опублікована на його сторінці інформація відповідає дійсності і заблокували обліковий запис. С.Клаусу довелося надати документи, що засвідчують особу, в тому числі копію водійських прав і документ, який свідчить про те, що він входить до міської ради Норт-Пола.

С.Клаус зазначив, що представники соцмережі у результаті відновили сторінку, хоча і не пояснили, чому саме доступ до неї був закритий.

“Акаунт був видалений помилково і відновлений відразу ж після того, як ми змогли провести розгляд. Наші співробітники опрацьовують мільйони повідомлень щотижня, іноді ми щось розуміємо невірно”, — йдеться в заяві Facebook.

Як повідомляв УНН, польський блогер довів напередодні Різдва своїй шестирічній донці існування Санта-Клауса.