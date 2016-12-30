В Facebook решили вернуть аккаунт американцу, который подтвердил, что он Санта Клаус
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Социальная сеть Facebook вернула аккаунт американцу, когда он предоставил документы, подтверждающие, что он действительно является Санта Клаусом, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что это житель американского города Норт-Пол (называется так же, как Северный полюс по-английски) в штате Аляска, имя которого Санта, а фамилия - Клаус.
Как пояснил мужчина журналистам АР, судя по всему, сотрудники Facebook усомнились в том, что опубликованная на его странице информация соответствует действительности и заблокировали аккаунт. С.Клаусу пришлось предоставить документы, удостоверяющие личность, в том числе копию водительских прав и документ, свидетельствующий о том, что он входит в городской совет Норт-Пола.
С.Клаус отметил, что представители соцсети в результате восстановили страницу, хотя и не объяснили, почему доступ к ней был закрыт.
"Аккаунт был удален ошибочно и восстановлен сразу же после того, как мы смогли провести рассмотрение. Наши сотрудники обрабатывают миллионы сообщений еженедельно, иногда мы что-то понимаем неверно", - говорится в заявлении Facebook.
Как сообщал УНН, польский блоггер доказал накануне Рождества своей шестилетней дочери существования Санта-Клауса.