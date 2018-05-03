У Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, близько 15:00 у соціальній мережі Facebook у Києві стався короткочасний збій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.
Відмітимо, що збій додатку зачепив також Париж, Лондон, Берлін, Мілан та Мюнхен.
Проблеми виявлені і у Нідерландах, Австрії та Італії.
Станом на 15:20 порблеми також зафіксовані у США, Індії, Польщі, Румунії, Пакистані, Бразилії, Австралії, Мексиці, Венесуелі, Еквадорі та на Філіпінах.
Як повідомляв УНН, 22 березня користувачі Facebook з України та Німеччини зіткнулись з проблемами у роботі соціальної мережі.
Згідно з картою на сайті, з проблемами в роботі Facebook найбільше зіткнулись жителі Німеччини - про збої повідомили користувачі по майже всій території країні. В Україні зафіксовані проблеми, зокрема, у таких містах, як Київ і Одеса. Також проблеми з Facebook наявні в Греції.
Як йдеться на сайті, 47% користувачів повідомляють про загальний збій з роботою соцмережі, 34% заявили про проблеми з входом на свою сторінку в соцмережі та ще у 18% не відображаються картинки.