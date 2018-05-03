В Facebook произошел сбой

Заметим, что сбой приложения затронул также Париж, Лондон, Берлин, Милан и Мюнхен.

Проблемы обнаружены и в Нидерландах, Австрии и Италии.



По состоянию на 15:20 порблемы также зафиксированы в США, Индии, Польше, Румынии, Пакистане, Бразилии, Австралии, Мексике, Венесуэле, Эквадоре и на Филиппинах.

Как сообщал УНН, 22 марта пользователи Facebook из Украины и Германии столкнулись с проблемами в работе социальной сети.

Согласно карте на сайте с проблемами в работе Facebook больше столкнулись жители Германии - о сбоях сообщили пользователи по почти всей территории страны. В Украине зафиксированы проблемы, в частности, в таких городах, как Киев и Одесса. Также проблемы с Facebook имеющиеся в Греции.



Как говорится на сайте, 47% пользователей сообщают об общем сбое с работой соцсети, 34% заявили о проблемах с входом на свою страницу в соцсети и еще у 18% не отображаются картинки.