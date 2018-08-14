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У екс-торнадівців в СІЗО знайшли зброю, елітний алкоголь і нацистський прапор

Київ • УНН

 • 15636 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під час обшуків у камері Київського слідчого ізолятора, де утримувалися колишні бійці спецпідрозділу “Торнадо”, правоохоронці знайшли саморобні бити, ножі, елітний алкоголь і прапор з нацистською символікою. Відповідні фото оприлюднила у Twitter прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

У екс-торнадівців в СІЗО знайшли зброю, елітний алкоголь і нацистський прапор

“Обшуки в камерах Лук’янівського СІЗО. Вони точно герої?”, — підписала прес-секретар фото з камери екс-торнадівців.

Зокрема, на фото зображений прапор з нацистською символікою, саморобні бити, мотузки, ножі, молотки, викрутки, спиртні напої тощо.

Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.

Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.

Міністерство юстиції України розпочало службове розслідування щодо працівників Лук’янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців “Торнадо” в одній камері, та щодо виявлення заборонених речей у них.

Також повідомлялося, що правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно двох співробітників Київського слідчого ізолятору щодо інциденту, який стався у СІЗО за участю екс-бійців спецпідрозділу “Торнадо”.

Як стало відомо УНН, Мін’юст завершив службове розслідування за фактом інциденту з торнадівцями.

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