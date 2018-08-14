У екс-торнадівців в СІЗО знайшли зброю, елітний алкоголь і нацистський прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під час обшуків у камері Київського слідчого ізолятора, де утримувалися колишні бійці спецпідрозділу “Торнадо”, правоохоронці знайшли саморобні бити, ножі, елітний алкоголь і прапор з нацистською символікою. Відповідні фото оприлюднила у Twitter прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Обшуки в камерах Лук’янівського СІЗО. Вони точно герої?”, — підписала прес-секретар фото з камери екс-торнадівців.
Зокрема, на фото зображений прапор з нацистською символікою, саморобні бити, мотузки, ножі, молотки, викрутки, спиртні напої тощо.
Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.
Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.
Міністерство юстиції України розпочало службове розслідування щодо працівників Лук’янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців “Торнадо” в одній камері, та щодо виявлення заборонених речей у них.
Також повідомлялося, що правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно двох співробітників Київського слідчого ізолятору щодо інциденту, який стався у СІЗО за участю екс-бійців спецпідрозділу “Торнадо”.
Як стало відомо УНН, Мін’юст завершив службове розслідування за фактом інциденту з торнадівцями.