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У экс-торнадовцев в СИЗО нашли оружие, элитный алкоголь и нацистский флаг

Киев • УНН

 • 15636 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во время обысков в камере Киевского следственного изолятора, где содержались бывшие бойцы спецподразделения "Торнадо", правоохранители нашли самодельные биты, ножи, элитный алкоголь и флаг с нацистской символикой. Соответствующие фото обнародовала в Twitter пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

У экс-торнадовцев в СИЗО нашли оружие, элитный алкоголь и нацистский флаг

“Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?”, — подписала пресс-секретарь фото из камеры экс-торнадовцев.

В частности, на фото изображен флаг с нацистской символикой, самодельные биты, веревки, ножи, молотки, отвертки, спиртные напитки и тому подобное.

Напомним, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения “Торнадо” после того, как к ним пришли с обысками.

Позже стало известно, что трех бывших бойцов спецподразделения “Торнадо” вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.

Министерство юстиции Украины начало служебное расследование в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые допустили встречу всех экс-бойцов “Торнадо” в одной камере, и по выявлению запрещенных вещей в них.

Также сообщалось, что правоохранительные органы начали уголовное производство в отношении двух сотрудников Киевского следственного изолятора относительно инцидента, который произошел в СИЗО с участием экс-бойцов спецподразделения “Торнадо”.

Как стало известно УНН, Минюст завершил служебное расследование по факту инцидента с торнадовцами.

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