У Джанкої помітили низку вагонів зі старою російською технікою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Джанкої на залізничній станції помітили склад російської військової техніки, яка, ймовірно, прямує до материкової України. До складу техніки входять вантажні автомобілі, закриті вагони та гусенична техніка, яка, за даними розвідки, є не новою, повідомляє Атеш, передає УНН.
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“Наш агент повідомляє, що на залізничній станції «Джанкою» знаходиться склад російської військової техніки. Прямує, мабуть, у бік материкової України”, - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що до складу з російською технікою входять: вантажні автомобілі, закриті вагони та крита гусенична техніка.
“Важко визначити, яку техніку приховують окупанти, але очевидно, що вона далеко не першої свіжості”. - зазначили в Атеш.
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