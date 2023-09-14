У Джанкої помітили низку вагонів зі старою російською технікою

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“Наш агент повідомляє, що на залізничній станції «Джанкою» знаходиться склад російської військової техніки. Прямує, мабуть, у бік материкової України”, - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що до складу з російською технікою входять: вантажні автомобілі, закриті вагони та крита гусенична техніка.

“Важко визначити, яку техніку приховують окупанти, але очевидно, що вона далеко не першої свіжості”. - зазначили в Атеш.

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