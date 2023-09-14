В Джанкое заметили ряд вагонов со старой российской техникой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Джанкое на железнодорожной станции заметили состав российской военной техники, которая, вероятно, направляется на материковую Украину. В состав техники входят грузовые автомобили, закрытые вагоны и гусеничная техника, которая, по данным разведки, является не новой, сообщает Атеш, передает УНН.
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“Наш агент сообщает, что на железнодорожной станции «Джанкой» находится склад российской военной техники. Направляется, видимо, в сторону материковой Украины”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав с российской техникой входят: грузовые автомобили, закрытые вагоны и крытая гусеничная техника.
“Трудно определить, какую технику скрывают оккупанты, но очевидно, что она далеко не первой свежести”. - отметили в АТЕШ.
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