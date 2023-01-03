У двох районах Київщини ліквідовують наслідки недавніх обстрілів — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Внаслідок недавніх атак дронів та ракет по Київській області були пошкоджені будівлі та житлові домівки. Рятувальники ліквідовують наслідки руйнувань у Фастівському та Обухівському районах. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, пише УНН.
Цитата
“Продовжуємо ліквідацію наслідків нічних обстрілів – на ранок (2 січня - ред.) маємо 11 пошкоджених приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах”, — йдеться у повідомленні.
За словами Кулеби, на місцях ліквідації вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, аби розпочати ремонтні роботи.
Щодо електропостачання в області очільник ОВА розповів, що енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень.
“Наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, в регіоні не вводили екстрені та планові відключення світла.