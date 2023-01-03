В двух районах Киевщины ликвидируют последствия недавних обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В результате недавних атак дронов и ракет по Киевской области были повреждены здания и жилые дома. Спасатели ликвидируют последствия разрушений в Фастовском и Обуховском районах. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, пишет УНН.
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“Продолжаем ликвидацию последствий ночных обстрелов – на утро (2 января – ред.) имеем 11 поврежденных частных домов в Фастовском и Обуховском районах”, — говорится в сообщении.
По словам Кулебы, на местах ликвидации уже работают соответствующие комиссии и фиксируют разрушения, чтобы начать ремонтные работы.
Относительно электроснабжения в области глава ОВА рассказал, что энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям.
“В настоящее время наблюдается увеличение потребления электричества и чрезмерная нагрузка на сети”, — говорится в сообщении.
Напомним
Киевская область полностью обеспечивается электроэнергией. Как сообщил председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба, в регионе не вводили экстренные и плановые отключения света.