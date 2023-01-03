В двух районах Киевщины ликвидируют последствия недавних обстрелов

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“Продолжаем ликвидацию последствий ночных обстрелов – на утро (2 января – ред.) имеем 11 поврежденных частных домов в Фастовском и Обуховском районах”, — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, на местах ликвидации уже работают соответствующие комиссии и фиксируют разрушения, чтобы начать ремонтные работы.

Относительно электроснабжения в области глава ОВА рассказал, что энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям.

“В настоящее время наблюдается увеличение потребления электричества и чрезмерная нагрузка на сети”, — говорится в сообщении.

Напомним

Киевская область полностью обеспечивается электроэнергией. Как сообщил председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба, в регионе не вводили экстренные и плановые отключения света.