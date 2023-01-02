Київська область наразі повністю забезпечена електроенергію: голова ОВА про ситуацію зі світлом

Цитата

"Буквально 10 хвилин закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас зараз є повністю енергозабезпечення Київської області, у нас немає екстрених і планових відключень, тобто люди постійно знаходяться з електроенергію", – сказав Кулеба.

Доповнення

Зранку ДТЕК повідомив, що у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії після нічної атаки.