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Київська область наразі повністю забезпечена електроенергію: голова ОВА про ситуацію зі світлом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією. Як повідомив в ефірі національного телемарафону голова Київської ОВА Олексій Кулеба, в регіоні не вводили екстрені та планові відключення світла, передає УНН.

Київська область наразі повністю забезпечена електроенергію: голова ОВА про ситуацію зі світлом

Цитата

"Буквально 10 хвилин закінчилося засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. У нас зараз є повністю енергозабезпечення Київської області, у нас немає екстрених і планових відключень, тобто люди постійно знаходяться з електроенергію", – сказав Кулеба.

Доповнення

Зранку ДТЕК повідомив, що у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії після нічної атаки.

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