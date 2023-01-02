Киевская область полностью обеспечена электроэнергией: председатель ОВА о ситуации со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Киевская область полностью обеспечивается электроэнергией. Как сообщил в эфире национального телемарафона председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба, в регионе не вводили экстренные и плановые отключения света, передает УНН.
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"Буквально 10 минут закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас сейчас есть полностью энергообеспечение Киевской области, у нас нет экстренных и плановых отключений, то есть люди постоянно находятся с электроэнергией", – сказал Кулеба.
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Утром ДТЭК сообщил, что в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки.