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У двох областях очікується підйом рівнів води у річках

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. За даними Укргідрометцентру, 5 серпня у двох областях України очікується підвищення рівня води. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, за даними УкрГідрометцентру, протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.

Також сьогодні в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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