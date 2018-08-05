У двох областях очікується підйом рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За даними Укргідрометцентру, 5 серпня у двох областях України очікується підвищення рівня води. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, за даними УкрГідрометцентру, протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.
Також сьогодні в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.