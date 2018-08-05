В двух областях ожидается подъем уровней воды в реках

"По данным Укргидрометцентра, 5 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) лжидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м над уровнями. Местами возможен начальный выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.



Также сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.