У ДТП в Полтаві постраждало троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Полтаві сталась ДТП за участю двох автомобілів, унаслідок чого тілесні ушкодження отримали троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
Так, сьогодні, близько 06:00, на перехресті вулиць Великотирнівська та Половка сталося зіткнення автомобілів Daewoo та Volkswagen.
"Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 25-річний водій та 29-річний пасажир автомобіля Daewoо, а також 40-річний водій автомобіля Volkswagen. Потерпілих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил дорожнього руху. Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що у Вінниці водій на Infiniti, який влаштував смертельну ДТП, отримав умовне покарання.