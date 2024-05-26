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У ДСНС розповіли про наслідки атаки на Вінниччину

У ДСНС розповіли про наслідки атаки на Вінниччину

Київ • УНН

 • 30694 перегляди

Три житлових будинки, 7 господарських будівель і 6 автомобілів були пошкоджені в результаті обстрілу Жмеринки Вінницької області, в результаті чого постраждали 3 людини, які відмовилися від госпіталізації, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Жмеринці на Вінниччині внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнало пошкодження три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто. Постраждало 3 людей, які від госпіталізації відмовилися. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

Деталі

З квартир евакуйовано 40 людей.

На місці події працювали психологи ДСНС.

Наразі рятувальники залучені до аварійно-рятувальних робіт по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, які становлять загрозу для перехожих.

"Шахеди" влучили у житловий будинок у Вінницькій області26.05.24, 04:15 • 37663 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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