В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Винницкую область

В Жмеринке Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто. Пострадало 3 человека, которые от госпитализации отказались. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Из квартир эвакуированы 40 человек.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Сейчас спасатели привлечены к аварийно-спасательным работам по демонтажу нависающих конструкций с этажей дома, которые представляют угрозу для прохожих.

"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области