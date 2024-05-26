В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Винницкую область

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
vinnitsaВинница
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  119658 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  122302 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  146434 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  133671 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  124004 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115855 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107582 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101628 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  98886 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  197424 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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20 мая 2024, 12:30  •  400519 просмотра

В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Винницкую область

Три жилых дома, 7 хозяйственных построек и 6 автомобилей были повреждены в результате обстрела Жмеринки Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которые отказались от госпитализации, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество •   •  4470 просмотра
В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Винницкую область

Украинские полярники расширили географию изучения организмов Антарктики

Украинские полярники расширили исследования наземных организмов Антарктики, используя судно "Ноосфера" и украинские яхты для достижения отдаленных островов вдоль Антарктического полуострова, собирая образцы и данные о распределении сосудистых растений, микроклимат и пресноводных ракообразных.

Общество •   •  7482 просмотра
Украинские полярники расширили географию изучения организмов Антарктики

Сегодня свой День рождения празднует столица Украины: версии основания Киева, программа мероприятий

Сегодня, в последнее воскресенье мая, отмечается День Киева. Согласно общепринятой версии, Киев в 482 году основал полянский князь Кий вместе со своими братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лыбедь.

Киев •   •  8545 просмотра
Сегодня свой День рождения празднует столица Украины: версии основания Киева, программа мероприятий

Боррель отреагировал на удар по Эпицентру в Харькове

Россия атаковала переполненный торговый центр в Харькове, убив и ранив гражданских, что заставило представителя ЕС Жозефа Борреля решительно осудить это ужасное нападение и призвать к усилению поддержки Украины со стороны противовоздушной обороны.

Война •   •  12084 просмотра
Боррель отреагировал на удар по Эпицентру в Харькове

Удар по Эпицентру: количество жертв теракта в Харькове возросло до 11

Количество погибших в результате удара по эпицентру в Харькове возросло до 11.

Война •   •  11843 просмотра
Удар по Эпицентру: количество жертв теракта в Харькове возросло до 11

26 мая: День рыжих, День Дракулы

Сегодня, 26 мая, во всем мире свой праздник отмечают люди с рыжими волосами. По статистике лишь 2% людей, живущих на нашей планете, от природы имеют рыжие волосы.

УНН Lite •   •  14988 просмотра
26 мая: День рыжих, День Дракулы

В Староконстантинове Хмельницкой области исчезла электроэнергия в Староконстантинове Хмельницкой области

Российские ракетные удары вызвали отключение электроэнергии в городе Староконстантинов Хмельницкой области после того, как ракеты Х-101 и «Кинжал» попали в этот район.

Общество •   •  13317 просмотра
В Староконстантинове Хмельницкой области исчезла электроэнергия в Староконстантинове Хмельницкой области

Reuters: во время оползня в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тысяч человек

Более 4 000 человек пострадали в результате мощного оползня в селе на севере Папуа-Новой Гвинеи.

Общество •   •  11930 просмотра
Reuters: во время оползня в Папуа-Новой Гвинее пострадали более 4 тысяч человек

российская армия нанесла удары по десяти громадам Сумщины

Российская армия атаковала 10 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 174 взрыва из артиллерии, минометов, ракет и беспилотников.

Общество •   •  12744 просмотра
российская армия нанесла удары по десяти громадам Сумщины

Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

Российский истребитель МиГ-31К осуществил пуск ракеты «Кинжал» с аэродрома Саваслейка в направлении Ивано-Франковской области Украины.

Война •   •  19188 просмотра
Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ