"Шахеди" влучили у житловий будинок у Вінницькій області
Київ • УНН
У Вінницькій області внаслідок російського обстрілу постраждав житловий будинок, 3 людини отримали поранення, мешканців довелося евакуювати.
На Вінниччині внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок, повідомив керівник ОВА Борзов, передає УНН. Постраждали три людини. Проводиться евакуація мешканців.
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Внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали. Проводиться евакуація жителів
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