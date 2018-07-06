У ДПСУ розповіли, як зміняться правила перетину кордону для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Днями уряд підтримав зміни щодо спрощення процедури виїзду за кордон окремих категорій громадян України, які не досягли 16-річного віку. Детальніше про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Зокрема, змінами лібералізовано вимоги щодо виїзду за кордон дітей у разі їх самостійної подорожі літаками. Батьки тепер мають право доручати супровід дітей членам екіпажу літаків.
Крім того, уточнено термін дії проїзного документа дитини. Зокрема, громадяни України, які не досягли 16-річного віку, можуть виїжджати за кордон до закінчення терміну дії їхнього проїзного документу. Тобто він чинний протягом строку, на який він виданий державним органом.
Також приведено у відповідність до європейського законодавства перетин кордону дітьми, які народилися за межами України. Тепер для перетину кордону цією категорією неповнолітніх громадян України, які прямують у супроводі одинокої матері, достатньо мати паспортний документ і свідоцтво про народження, видане компетентними органами іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини та завірене встановленим порядком.
Зміни вступлять в силу з дня офіційного опублікування постанови.
Нагадаємо, 4 липня Кабінет міністрів схвалив постанову “Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України”.