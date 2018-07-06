У ДПСУ розповіли, як зміняться правила перетину кордону для дітей

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 53622 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 109695 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102815 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130787 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106460 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120844 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161229 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190142 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295768 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167325 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 32054 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 31199 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 21703 перегляди
Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

25 березня, 18:38 • 19882 перегляди
До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

25 березня, 18:46 • 17238 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 130793 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165342 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295770 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225828 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252082 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31422 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52356 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57059 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55310 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69516 перегляди
Актуальне
У ДПСУ розповіли, як зміняться правила перетину кордону для дітей

У ДПСУ розповіли, як зміняться правила перетину кордону для дітей

Київ • УНН

 • 8699 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Днями уряд підтримав зміни щодо спрощення процедури виїзду за кордон окремих категорій громадян України, які не досягли 16-річного віку. Детальніше про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

Зокрема, змінами лібералізовано вимоги щодо виїзду за кордон дітей у разі їх самостійної подорожі літаками. Батьки тепер мають право доручати супровід дітей членам екіпажу літаків.

Крім того, уточнено термін дії проїзного документа дитини. Зокрема, громадяни України, які не досягли 16-річного віку, можуть виїжджати за кордон до закінчення терміну дії їхнього проїзного документу. Тобто він чинний протягом строку, на який він виданий державним органом.

Також приведено у відповідність до європейського законодавства перетин кордону дітьми, які народилися за межами України. Тепер для перетину кордону цією категорією неповнолітніх громадян України, які прямують у супроводі одинокої матері, достатньо мати паспортний документ і свідоцтво про народження, видане компетентними органами іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини та завірене встановленим порядком.

Зміни вступлять в силу з дня офіційного опублікування постанови.

Нагадаємо, 4 липня Кабінет міністрів схвалив постанову “Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56