В ГПСУ рассказали, как изменятся правила пересечения границы для детей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На днях правительство поддержало изменения по упрощению процедуры выезда за границу отдельных категорий граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста. Подробнее об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
В частности, изменениями либерализованы требования о выезде за границу детей в случае их самостоятельного путешествия самолетами. Родители теперь имеют право поручать сопровождение детей членам экипажа самолетов.
Кроме того, уточнены срок действия проездного документа ребенка. В частности, граждане Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, могут выезжать за границу до окончания срока действия их проездного документа. То есть он действует в течение срока, на который он выдан государственным органом.
Также приведено в соответствие с европейским законодательством пересечение границы детьми, родившимся за пределами Украины. Теперь для пересечения границы этой категорией несовершеннолетних граждан Украины, следующих в сопровождении одинокой матери, достаточно иметь паспортный документ и свидетельство о рождении, выданное компетентными органами иностранного государства, которое не содержит сведений об отце ребенка и заверенное в установленном порядке.
Изменения вступят в силу со дня официального опубликования постановления.
Напомним, 4 июля Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины".