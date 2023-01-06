У Донецьку окупанти почали постановку на військовий облік юнаків 2006 року народження

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«За наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік», - йдеться у зведенні.

Ще в одному окупованому населеному пункті - Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.