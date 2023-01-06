В Донецке оккупанты начали постановку на военный учет юношей 2006 года рождения

Цитата

«По имеющейся информации, с 1 января, в городе Донецк, сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет», - говорится в сводке.

Еще в одном оккупированном населенном пункте - Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот украинской гривны, совершают рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.