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У Донецькій області 64% людей вважають, що зараз йде війна між Україною та РФ – дослідження

У Донецькій області 64% людей вважають, що зараз йде війна між Україною та РФ – дослідження

Київ • УНН

 • 9033 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Донецькій області 64% населення вважає, що наразі йде війна між Україною та Росією, також такої думки дотримуються 38% населення Луганської області. Такими є результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

Так, 64 % мешканців підконтрольної Україні території Донецької області вважають, що наразі йде війна між Україною та Росією, а 20% навпаки так не вважає. Також погоджуються з такою думкою 38% населення підконтрольної території Луганської області, а 43% населення не вважає таку думку правдою.

Додамо: дослідження було проведено на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях у другій половині лютого на початку березня 2020 року. Опитано було по 500 людей у кожній області. Теоретична похибка вибірки складає 3,5%.

Нагадаємо, за даними дослідження, після президентських виборів в Україні життя змінилося на краще у 37% жителів підконтрольній Україні території у Донецькій області. Позитивні зміни у житті на підконтрольній території в Луганській області відзначили втричі менше людей.

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