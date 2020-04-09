У Донецькій області 64% людей вважають, що зараз йде війна між Україною та РФ – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Донецькій області 64% населення вважає, що наразі йде війна між Україною та Росією, також такої думки дотримуються 38% населення Луганської області. Такими є результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
Так, 64 % мешканців підконтрольної Україні території Донецької області вважають, що наразі йде війна між Україною та Росією, а 20% навпаки так не вважає. Також погоджуються з такою думкою 38% населення підконтрольної території Луганської області, а 43% населення не вважає таку думку правдою.
Додамо: дослідження було проведено на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях у другій половині лютого на початку березня 2020 року. Опитано було по 500 людей у кожній області. Теоретична похибка вибірки складає 3,5%.
Нагадаємо, за даними дослідження, після президентських виборів в Україні життя змінилося на краще у 37% жителів підконтрольній Україні території у Донецькій області. Позитивні зміни у житті на підконтрольній території в Луганській області відзначили втричі менше людей.