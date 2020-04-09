В Донецкой области 64% людей считают, что сейчас идет война между Украиной и РФ - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Донецкой области 64% населения считает, что сейчас идет война между Украиной и Россией, также такого мнения придерживаются 38% населения Луганской области. Таковы результаты исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, передает УНН.
Так, 64% жителей подконтрольной Украины территории Донецкой области считают, что сейчас идет война между Украиной и Россией, а 20% наоборот так не считает. Также согласны с таким мнением 38% населения подконтрольной территории Луганской области, а 43% населения не считает такое мнение правдой.
Добавим: исследование было проведено на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля — в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.
Напомним, по данным исследования, после президентских выборов в Украине жизнь изменилась к лучшему в 37% жителей подконтрольной Украины территории в Донецкой области. Положительные изменения в жизни на подконтрольной территории в Луганской области отметили втрое меньше людей.