В Донецкой области 64% людей считают, что сейчас идет война между Украиной и РФ - исследование

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 41551 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64945 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65339 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 92782 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77698 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101572 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105475 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130644 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130238 просмотра

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В Донецкой области 64% людей считают, что сейчас идет война между Украиной и РФ - исследование

В Донецкой области 64% людей считают, что сейчас идет война между Украиной и РФ - исследование

Киев  •  УНН

 • 9032 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Донецкой области 64% населения считает, что сейчас идет война между Украиной и Россией, также такого мнения придерживаются 38% населения Луганской области. Таковы результаты исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, передает УНН.

Так, 64% жителей подконтрольной Украины территории Донецкой области считают, что сейчас идет война между Украиной и Россией, а 20% наоборот так не считает. Также согласны с таким мнением 38% населения подконтрольной территории Луганской области, а 43% населения не считает такое мнение правдой.

Добавим: исследование было проведено на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля — в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, по данным исследования, после президентских выборов в Украине жизнь изменилась к лучшему в 37% жителей подконтрольной Украины территории в Донецкой области. Положительные изменения в жизни на подконтрольной территории в Луганской области отметили втрое меньше людей.

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