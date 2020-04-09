Після президентських виборів майже у 40% жителів Донеччини життя змінилося на краще – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Після президентських виборів в Україні життя змінилося на краще у 37% жителів підконтрольній Україні території у Донецькій області. Позитивні зміни у житті на підконтрольній території в Луганській області відзначили втричі менше людей. Такими є результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
“Після Президентських виборів на думку мешканців регіону ситуація не стала істотно кращою, але в цьому питанні виявилася велика різниця між областями. В Донецькій області майже втричі більше позитивних оцінок змін”, — сказав політичний аналітик фонду Сергій Шаповалов.
Так, 37% жителів Донецької області вважають, що відбулися позитивні зміни, коли лише 12% жителів Луганскої області дотримуються такої думки.
Також 58% жителів Луганської області вважають, що жодних змін не відбулося.
Додамо: дослідження було проведено на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях у другій половині лютого на початку березня 2020 року. Опитано було по 500 людей у кожній області. Теоретична похибка вибірки складає 3,5%.
Нагадаємо, за даними дослідження, населення підконтрольної території Донбасу вірить, що саме Президент Зеленський зможе досягнути миру в Україні, але люди не уявляють, як це можна зробити.