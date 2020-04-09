Після президентських виборів майже у 40% жителів Донеччини життя змінилося на краще – опитування

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Після президентських виборів в Україні життя змінилося на краще у 37% жителів підконтрольній Україні території у Донецькій області. Позитивні зміни у житті на підконтрольній території в Луганській області відзначили втричі менше людей. Такими є результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.