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У Дніпрі затримали жінку на передачі п'яти тисяч доларів хабара поліцейському

Київ • УНН

 • 33721 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На Дніпропетровщині оперативники внутрішньої безпеки НПУ, слідчі поліції та працівники місцевої прокуратури затримали представницю компанії, що надає ритуальні послуги, під час спроби підкупу начальника відділення поліції Дніпра. Жінка збиралась налагодити "співпрацю" з посадовцем поліції. За надану в майбутньому інформацію пропонувала систематичну "винагороду". Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У Дніпрі затримали жінку на передачі п'яти тисяч доларів хабара поліцейському

Працівниця однієї приватних компаній у Дніпрі, які спеціалізуються на ритуальних послугах, звернулася до начальника Соборного відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області з метою налагодити довгострокову "співпрацю". 59-річна жінка запропонувала посадовцю поліції систематичну "винагороду" за надання інформації щодо померлих осіб.

Підполковник поліції попередив "бізнес-леді", що її пропозиція є злочином. Одночасно повідомив про подію своє керівництво і працівників Дніпропетровського управління ДВБ НПУ.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України. Органом досудового розслідування визначено Соборне відділення поліції Дніпра.

Оперативники УДВБ НПУ спільно зі слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували факт передачі представницею фірми 5000 доларів США начальнику Соборного відділення поліції.

Кошти вилучено, як речові докази. Жінку затримано в порядку ст.208 КПК України. Готується оголошення про підозру. За підкуп службової особи їй загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Нагадаємо, жінка погоріла на хабарі за вирішення питання у сервісному центрі МВС.

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