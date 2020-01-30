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В Днепре задержали женщину на передаче пяти тысяч долларов взятки полицейскому

Киев • УНН

 • 33721 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Днепропетровской области оперативники внутренней безопасности НПУ, следователи полиции и работники местной прокуратуры задержали представительницу компании, предоставляющей ритуальные услуги, при попытке подкупа начальника отделения полиции Днепра. Женщина собиралась наладить «сотрудничество» с должностным лицом полиции. За предоставленную в будущем информацию предлагала систематическую "вознаграждение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В Днепре задержали женщину на передаче пяти тысяч долларов взятки полицейскому

Работница одной частных компаний в Днепре, специализирующиеся на ритуальных услугах, обратилась к начальнику Соборного отделения полиции Днепровского ОП ГУНП в Днепропетровской области с целью наладить долгосрочное "сотрудничество". 59-летняя женщина предложила должностному полиции систематическую "вознаграждение" за предоставление информации о умерших.

Подполковник полиции предупредил "бизнес-леди", что ее предложение является преступлением. Одновременно сообщил о происшествии свое руководство и работников Днепропетровского управления ДВБ НПУ.

По материалам внутренней безопасности полиции Днепропетровской местной прокуратурой №2 начато уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Органом предварительного расследования определены Соборное отделение полиции Днепра.

Оперативники УДВБ НПУ совместно со следователями полиции, под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали факт передачи представительницей фирмы 5000 долларов США начальнику Соборного отделение полиции.

Средства изъяты, как вещественные доказательства. Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Готовится объявление о подозрении. За подкуп должностного лица ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, женщина погорела на взятке за решение вопроса в сервисном центре МВД.

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