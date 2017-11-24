У Дніпрі конфлікт завершився стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На бульварі Слави у Дніпрі конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною. Про це УНН повідомили прес-службі Нацполіції в Дніпропетровській області.
“До нас (поліції — ред.) доставлені учасники конфлікту. Зараз з’ясовуємо роль кожного з них. Відкрито кримінальне провадження за статтею “Хуліганство”, — розповіла УНН прес-сукретар ГУ НП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.
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Також деякі ЗМІ повідомляли, що одним з учасників конфлікту є співробітник управління СБУ Дніпрпетровської області, проте у поліції цю інформацію не підтвердили.
Нагадаємо, 20 листопада у Дніпрі сталася стрілянина, внаслідок якої з кульовими пораненнями було госпіталізовано чотирьох осіб.
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