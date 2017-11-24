В Днепре конфликт завершился стрельбой

“К нам (в полицию — ред.) доставлены участники конфликта. Сейчас выясняем роль каждого из них. Открыто уголовное производство по статье “Хулиганство”, — рассказала УНН пресс-сукретар ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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Также некоторые СМИ сообщали, что одним из участников конфликта является сотрудник управления СБУ Днепрпетровской области, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Напомним, 20 ноября в Днепре произошла стрельба, в результате которой с пулевыми ранениями были госпитализированы четыре человека.

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