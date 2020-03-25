У Дніпрі депутати міської ради провели засідання на парковці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Депутати міської ради Дніпра провели засідання на парковці через карантинні заходи у зв’язку з COVID-19. Відповідне відео з’явилося на сайті міської ради Дніпра, передає УНН.
"25 березня розпочалася 55-та чергова сесія Дніпровської міської ради VІІ скликання. На засідання зібралися 48 депутатів", - йдеться у повідомленні.
Так, на відео видно як депутати проводять засідання на парковці, розмістивши стільці на дозволеній дистанції одне від одного.
Як повідомляв УНН раніше, постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київської міської ради проводила своє засідання на вулиці через карантин.