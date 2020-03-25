Бюджетна комісія Київської міськради через карантин проводила засідання на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київської міської ради проводила своє засідання на вулиці через карантин. Про це на свій сторінці у Facebook зазначила член комісії, депутат Київської міської ради Алла Шлапак, передає УНН.
На фотографії видно, що на вулиці стоїть велика кількість стільців, очевидно, для всіх членів комісії, всі вони підписані. Зазначимо, що всі стільці розташовані на достатній відстані один від одного.
"Робоче місце на сьогоднішнє засідання", - підписала фото вона.
Як раніше повідомлялося в УНН, у столиці посилюють обмеження через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема вводиться обов’язковий "масочний режим" для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті.