В Днепре депутаты городского совета провели заседание на парковке

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82573 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98942 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102011 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101318 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109196 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97491 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104330 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106382 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131349 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130404 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Днепре депутаты городского совета провели заседание на парковке

В Днепре депутаты городского совета провели заседание на парковке

Киев  •  УНН

 • 14786 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Депутаты городского совета Днепра провели заседание на парковке из-за карантинных мероприятий в связи с COVID-19. Соответствующее видео появилось на сайте городского совета Днепра, передает УНН.

"25 марта началась 55-я очередная сессия Днепровского городского совета VІІ созыва. На заседание собрались 48 депутатов", - говорится в сообщении.

Так, на видео видно как депутаты проводят заседания на парковке, разместив стулья на разрешенной дистанции друг от друга.

Как сообщал УНН ранее, постоянная комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского городского совета проводила свое заседание на улице из-за карантина.

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