У “Дії” запустять послугу “єЗахист”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У застосунку “Дія” найближчим часом з’явиться нова послуга з кібербезпеки — “єЗахист”. Про це у Telegram повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
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“Ми вирішили запустити найближчим часом послугу “єЗахист” у додатку “Дія”, — йдеться в дописі.
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Таким чином громадяни зможуть дізнатися про базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах міститься інформація про них.
Наступним кроком буде запуск сервісу, “де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі”.
Нагадаємо
Соціальні мережі розповсюджують інформацію стосовно “зливу” даних мільйонів українців із додатку “Дія”. Як повідомляють користувачі соціальних мереж, на одному з форумів виставили на продаж базу з 13,5 млн записів.