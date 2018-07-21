У ДФС назвали найбільших постачальників автомобілів в Україну

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У січні-червні цього року Україна імпортувала автомобілів легкових на понад 985 млн дол. США. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.

Найбільшу кількість автомобілів легкових у грошовому вираженні було завезено в Україну із Японії – на 171,5 млн дол. Далі йде Німеччина. Протягом звітного періоду Україна імпортувала із Німеччини автомобілів легкових на понад 163,4 млн дол. Замикають трійку лідерів США. За 6 місяців цього року американці поставили на український ринок автомобілів легкових на 138,6 млн дол.

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Поряд з цим, у І півріччі Україна експортувала автомобілів легкових на 3,9 млн дол. Українські автомобілі найбільше купувала Канада, США та Туреччина.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада попередньо схвалила зниження ставок акцизів на ввезення авто.

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